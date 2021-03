합천군, 남부 내륙철도 건설 전략환경영향평가서(초안) 공청회

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국토교통부에서 시행하고 있는 남부내륙철도건설사업 전략환경영향평가서(초안) 공청회가 12일 경남 합천군 종합사회복지관 대강당에서 개최했다.

이날 공청회는 1월 개최된 남부내륙철도건설사업 전략환경영향평가서(초안) 공람 및 주민설명회에 따른 후속 조치로, 30인 이상 공청회를 요청하는 의견서를 제출해 개최됐다.

공주대학교 김동욱로 해인사 진각스님, 합천 해인사역 가야야로 공동추진위원회 김태구 공동위원장, 남부 내륙철도 합천역사 유치 추진위원회 이문한 위원, 적중면 노재호 씨가 패널로 참석해 합천 역사에 대한 의견을 제시했다.

이날 패널로 참석한 진각스님과 김 위원장은 세계문화유산 및 관광지인 해인사를 방문하는 관광객의 이용 편의 및 국토의 균형 발전을 위해 해인사역 유치 필요성을 주장했다.

남부 내륙철도 합천역사 유치 추진위원회 이문한 위원과 노재호 씨는 합천군민 및 인근 시군에서의 접근성 및 발전 가능성 등을 들어 기반시설이 마련돼 있는 합천읍 인근에 합천역사가 위치해야 한다고 주장했다.

이날 참석해 의견을 제시한 주민들은 전문가들이 제시한 합천역사가 최적지라 생각하며, 국토교통부에서는 합천역사 위치를 조속히 결정하고, 군민은 역사 위치가 결정되면 한 뜻으로 군 발전을 위해 노력하자고 밝혔다.

패널과 주민들의 의견을 경청한 국토교통부 김진성 서기관은 “주민들이 걱정하는 역 이용 활성화 및 경제성을 종합적으로 검토하여 합천읍 인근으로 합천역사를 선정한 것으로, 현시점에서 역 위치를 변경하는 것은 사실적으로 불가능하다“ 고 밝혔다.

한편 국토교통부에서는 행정절차를 이행 후 오는 5월 말 기본계획을 마무리해 역사 위치를 발표할 계획이다.

