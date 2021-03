[아시아경제 지연진 기자] 원림 원림 005820 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 100 등락률 +0.48% 거래량 6,447 전일가 20,750 2021.03.12 13:53 장중(20분지연) 관련기사 원림, 美 자회사 설립 위해 60억원 현금출자<주식으로 대박나는 매입자금> ① 일반형 연2.99% ②장기형 연3.79%5년<주식으로 대박나는 매입자금> ① 일반형 연2.99% ②장기형 연3.79%5년 close 은 지난해 12월31일 기준 보통주 1주당 500원을 현금배당한다고 12일 밝혔다.

배당금총액은 9억7970만원이며, 시가배당율은 2.5%다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr