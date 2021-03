대구시, LH 개발사업지구 '불법투기' 공직자 전수조사

12개 지구 1만3920필지 … "4월 첫째주에 발표"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 지역에서 시행된 대규모 개발사업지구 12곳과 관련, 공무원과 산하 공기업 임직원들을 대상으로 불법 투기 여부를 전수조사한다고 12일 밝혔다.

조사단은 채홍호 행정부시장을 단장으로 시·군·구 공무원 위주로 40명 규모로 구성된다. 조사 대상은 시 및 구·군 소속 공무원 1만2523명, 대구소방안전본부 2708명, 대구도시공사 177명 등 1만5408명이다.

조사지구는 LH가 주관하는 사업지구인 연호지구 공공주택, 테크노폴리스 산업단지 등 5개 지구 9159필지, 대구도시공사가 추진하는 수성의료지구·안심뉴타운 등 7개 지구 4761필지 등 총 12개 지구 1만3920필지다.

조사는 1차와 2차로 나눠 단계적으로 실시된다. 1차는 공직자와 공사 임직원을 대상으로 한 전수조사라서 공직사회 내부 인사카드 등을 활용하게 돼 개인정보수집 동의 수집 등 법률적 절차는 필요가 없다.

이들의 취득세 납부자료를 활용해 12개 사업지구 내 토지 등의 소유 여부와 거래내역을 전수조사할 계획이란 게 대구시의 설명이다.

대구시는 향후 경찰과 국세청 등과 공조해 불법 투기 공직자에 대해서는 무관용 원칙으로 처벌하는 한편 감사관실 내에 투기의혹 신고센터도 운영한다.

채홍호 행정부시장은 "조사 범위는 보상완료된 개발사업지구는 지정 5년 전부터 보상 시점까지이고, 보상완료 전인 경우는 현재까지 모든 토지거래 내역"이라며 "시 본청과 구·군 공무원, 도시공사 임직원에 대한 조사를 신속히 진행해 4월 첫째주에 조사 결과를 발표할 방침"이라고 전했다.

