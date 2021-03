[아시아경제 유현석 기자] 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 3,580 전일대비 470 등락률 +15.11% 거래량 5,068,823 전일가 3,110 2021.03.12 13:49 장중(20분지연) 관련기사 정부가 나선다! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다인바이오젠, 검색 상위 랭킹... 주가 0.53%인바이오젠, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.7% close 은 12일 오전 종로구에서 진행된 ‘하임바이오 임시주주총회’에서 강지연 대표, 이존아단 부사장, 김남균 원장이 하임바이오 사내이사로 선임됐고 이중희 변호사는 사외 이사로 선임됐다고 12일 밝혔다.

이번 임시주총 결과로 그간 방만하게 운영 돼 오던 하임바이오를 빠르게 경영정상화 시키고 대사항암제 스타베닙의 임상을 성공리에 마무리하도록 속도를 낼 계획이다.

앞서 인바이오젠은 하임바이오에 50억원을 투자해 최대주주로 등극했다. 강지연 인바이오젠 대표는 “앞으로 K바이오의 위상을 높이는 기업을 만들겠다"며 “바이오 사업 성장 가능성에 주목하고 지속가능한 파이프라인 확보에 노력하겠다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr