곡성관광택시 예약, KKday에서 클릭

온라인 예약 플랫폼 KKday에서 연중 예약 가능

이용권 할인에 상품권 지급까지 이벤트도 풍성

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 곡성군은 로컬 여행 도우미 곡성관광택시를 온라인 예약 플랫폼 KKday를 통해서도 예약할 수 있다고 12일 밝혔다.

곡성관광택시는 개별여행과 세렌디피티 여행(의도치 않은 곳에서 즐거움을 찾고자 하는 여행)이라는 최근의 추세에 맞춰 만들어진 상품이다.

곡성군과 지역택시 운전자들이 협력해 내놓았기 때문에 안전하면서도 잘 알려지지 않은 곳을 여행하기에 안성맞춤이다.

한 가지 불편한 점이 있었다면 곡성관광택시 예약이 주로 전화로 진행됐다는 점이다.

곡성군에서도 이같은 문제를 파악하고 자유여행 액티비티 예약 플랫폼인 KKday와 협약을 맺었다.

그 결과 곡성관광택시를 KKday 홈페이지에서 연중 예약할 수 있게 됐다.

KKday에 출시한 것을 기념해 특별 이벤트도 진행한다.

이달부터 오는 6월까지 KKday 홈페이지에서는 곡성관광택시 3시간 이용권을 1만원 할인받아 5만원에 구입할 수 있다.

곡성심청상품권 1만권과 다양한 기념품이 들어있는 럭키박스도 받을 수 있다.

심청상품권은 식당, 카페, 마트 등 곡성군 내 500여 개의 가맹점에서 자유롭게 쓸 수 있다.

이벤트 외에도 곡성관광택시 이용객은 각종 체험상품과 숙박시설을 저렴하게 이용할 수 있는 혜택도 있다.

곡성의 크고 작은 산들과 유유히 흐르는 섬진강을 만끽할 수 있는 패러글라이딩 체험은 30% 할인받을 수 있다.

곡성여행의 대표 상품인 증기기관차, 섬진강 레일바이크, 집라인은 20% 저렴하게 이용할 수 있다.

또한 현대적이면서도 시골 정취를 느낄 수 있는 로컬민박 곡성스테이(2호~10호점)에서 10% 할인된 가격으로 숙박이 가능하다.

곡성관광택시 고병무 기사는 “택시 안에 비말 차닥막을 설치하고 수시로 실내를 소독하는 등 철저한 방역수칙을 지키며 손님을 기다리고 있다. 지역을 훤히 아는 기사들의 맞춤형 가이드를 받으면서 여유와 행복을 듬북 담아가시길 바란다.”라고 말했다.

KKday에 출시된 곡성관광택시에 대한 자세한 문의는 전화로도 가능하다.

호남취재본부 허선식 기자 kun5783@asiae.co.kr