[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 오는 15일까지 공기청정기 행사를 진행한다고 12일 밝혔다.

롯데하이마트는 삼성전자 에어컨 행사모델과 함께 삼성 비스포크 큐브에어 공기청정기를 구매하면 엘포인트(L.POINT)를 최대 55만점 제공한다. LG전자 에어컨 행사모델과 LG 퓨리케어 공기청정기 행사모델을 함께 구매하는 고객 대상으로 최대 69만원까지 현금으로 돌려준다. 위닉스 공기청정기 행사모델을 구매하는 고객이라면 한대를 추가로 증정 받을 수 있다.

롯데하이마트 관계자는 “미세먼지 농도가 나쁜 날이 지속될 거라는 기상청 예보가 있어 공기청정기를 찾는 고객이 당분간 늘 것으로 예상된다”며 “건강 이슈로 집에서 여가를 보내는 집콕족도 함께 늘면서 공기청정기가 사계절 필수가전으로 자리 잡고 있다”고 말했다.

