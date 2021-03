하이트진로, 테라 필두로 맥주 부문 성장세

맥주 부문 전체 12%, 가정 시장 23% 이상 판매 증가

테라는 유흥 시장 78%, 가정 시장 120% 이상 성장

테라 대세감 수도권 유흥상권 넘어 가정 시장, 지방 유흥으로 확산

[아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로가 테라를 필두로 맥주 부문 성장세를 이어가고 있다.

하이트진로는 지난 해 맥주 부문 전체 판매량이 전년 대비 12% 증가했으며 특히 테라 판매량이 105% 이상 증가하며 전체 성장을 이끌었다고 12일 밝혔다. 코로나19 영향으로 주류 시장 자체가 크게 위축됐지만, 하이트진로는 가정 시장 23% 이상 등 전반적인 성장세를 나타냈다.

사회적 거리두기, 영업시간 제한 등 코로나19 타격을 직접 받은 유흥 시장 판매는 전체 시장 규모가 자체가 축소돼 약 4% 정도 하락했지만, 유흥의 주요 제품인 유흥 중병(500ml)의 지난해 판매는 전년대비 약 25% 상승했다.

이 중 테라는 어려운 유흥 시장 상황에도 존재감을 확실히 했다는 평가다. 2019년 대비 78% 판매량이 증가했다. 수도권, 핵심 상권은 물론 지방 상권의 판매량 증가가 눈에 띈다. 테라 유흥 중병(500ml) 기준 강원·충청 지역은 전년대비 87.9% 나 성장했으며, 부산, 울산 등의 지역 역시 85.2% 성장률을 기록했다.

가정 시장 역시, 홈술 문화 확산에 힘입어 23% 이상 판매가 증가했다. 120% 성장률을 기록한 테라는 가정 시장으로 대세감을 확산했다. 가정 시장은 수입맥주, 와인 등 다양한 주종과 브랜드 경쟁이 치열한 점을 감안해 보면 더욱 값진 성과다. 시장 점유율 역시 성장세를 유지, 경쟁 브랜드의 지속적인 하락 추세와 대비된다.

김인규 하이트진로 대표는 "지난해 코로나19 라는 변수로 모두가 어려움을 겪는 가운데도 테라를 필두로 맥주 부문 전체가 성장했으며, 그 중 테라가 유흥 시장 78%, 가정 시장 120% 이상의 의미 있는 성장을 거둔 점에 주목하고 있다"며 "수도권, 주요 상권 중에서 지방 상권과 가정 시장으로 빠르게 확산되는 여세를 몰아, 올해 시장 회복을 기점으로 맥주 시장 1위 탈환할 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr