대전시, ‘종합재가센터’ 첫 개소…2024년까지 8곳 확대

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 서구과 유성구에 각각 종합재가센터 설치를 완료하고 본격 운영을 시작한다.

9일 시에 따르면 종합재가센터는 지역에 거주하는 노인, 장애인 등 취약계층을 대상으로 재가 돌봄서비스를 통합 제공하는 통합 돌봄 핵심기관으로 운영된다.

서구와 유성구에서 처음 문을 연 종합재가센터는 시 사회서비스원이 전액 국비를 지원받아 설치 운영한다. 앞서 시 사회서비스원은 지난해 12월 인력채용(2개소에 21명) 및 설치신고, 장기요양기관 지정을 마무리했다.

시 사회서비스원은 올해 중구에 종합재가센터 1곳을 추가 설치하는 데 이어 2024년까지 5개구에 총 8개소의 종합재가센터를 확대 설치해 운영할 계획이다.

또 시민의 복지수요를 바탕으로 민간기관의 운영상황 등을 검토해 노인 맞춤 돌봄서비스, 장애인활동보조, 산모·신생아사업 등 관련 서비스 제공 범위를 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

종합재가센터 확대 설치에 맞춰 돌봄을 제공할 인력도 늘어날 것으로 보인다. 시 사회서비스원은 2024년까지 인력을 총 320명까지 늘리는 동시에 정년 보장 등 처우개선을 통해 양질의 일자리를 창출할 복안이다.

시 사회서비스원은 대전시가 출연해 지난해 11월 30일 대전복지재단을 전환·설립했으며 국공립시설 수탁운영, 종합재가센터 설치운영, 민간제공기관 운영지원, 사회서비스 정책연구 등을 수행한다.

허태정 대전시장은 “종합재가센터의 본격 운영으로 재가 돌봄서비스에 공공성을 강화하고 취약계층에 효율·통합적 서비스가 제공될 수 있도록 노력하겠다”며 “더불어 시 사회서비스원과의 협력을 통해 시민 모두가 신뢰하고 만족하는 ‘행복한 대전’, ‘돌봄의 미래’를 함께 만들어 나가겠다”고 말했다.

