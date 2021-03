롯데홈쇼핑, 레스토랑 간편식 프로그램 ‘테이스티’ 론칭

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 16일 현역 최고의 유명 셰프들이 운영하는 레스토랑의 인기 메뉴를 소개하는 새로운 방식의 식품 전문 프로그램 ‘테이스티(Tasty:맛)’를 신규 론칭한다고 9일 밝혔다.

이 프로그램은 코로나19로 외식 기회가 줄어들며 한 끼 식사 대용의 가정간편식(HMR)에서 유명 레스토랑의 음식을 집에서 조리해 먹을 수 있는 레스토랑 간편식(RMR)로 수요가 확산됨에 따라 고객 니즈, 트렌드 등을 다각도로 분석해 선보이게 됐다.

최현석, 여경래, 미카엘 등 현역 최고의 유명 셰프들과 협업해 그들이 직접 운영하는 레스토랑의 인기 메뉴를 소개하고, 다양한 레시피를 활용한 음식을 직접 조리해 손님을 응대하는 형식으로 진행된다. 기존 식품방송과 달리 오픈 키친 레스토랑으로 스튜디오를 재현하고, 쇼호스트들이 손님으로 출연해 메뉴를 주문, 셰프들이 직접 조리하고 플레이팅부터 서빙까지 진행한다.

첫 방송에서는 최현석 셰프가 출연해 원물 수급상 1년에 한번 꼴로 소개하는 횡성축협한우의 고급 원육만을 사용한 ‘한우 스테이크 세트’를 선보인다. 이후 ‘최현석 셰프의 소고기 바비큐 빅립’, ‘여경래, 최현석 셰프의 탕수육&꿔바로우’ 등 단독 신상품들을 지속적으로 선보일 예정이다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “유명 셰프와 연계해 레스토랑 레시피를 그대로 구현한 차별화된 상품 기획과 콘텐츠 중심의 식품 전문 프로그램을 새롭게 선보여 경쟁력을 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr