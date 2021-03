김경호 광양시 부시장, 내년도 현안사업 중앙부처 방문 건의

13개 사업 7244억 원 건의, 국비 확보 나서

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 광양시가 내년도 국비 확보를 위한 빠른 행보에 들어갔다고 8일 밝혔다.

김경호 광양시 부시장은 정부세종청사를 방문해 중앙부처 간부공무원을 면담하고 총사업비 7972억 원(국비 7244억)의 현안사업 13건에 대해 설명하며, 내년도 국비 지원을 적극 요청했다.

항만활성화 및 친수공간 조성을 위한 사업으로 ▲광양마린베이 조성사업 400억 원(전액 국비), ▲국립해양항만산업관 건립 2000억 원(전액 국비), ▲해양레저관광 거점공모 400억 원(국비 200억), ▲광양항 율촌산단 연결도로 개설 3118억 원(전액 국비)을 해양수산부에 건의했다.

주민 삶의 질 개선을 위한 사업으로 ▲국립 자원봉사 연수원건립 400억 원(전액 국비)을 행정안전부에, ▲성황 도시생태축 복원사업 100억 원(국비 70억)을 환경부에 ▲도시바람길숲 조성사업 200억 원(국비 100억) ▲생활밀착형 숲(실외정원) 조성사업 10억 원(국비 5억)을 산림청에 건의했다.

주요 SOC 확충사업으로 ▲국토 2호선 세풍IC 교차로 개선사업 56억 원(전액 국비) ▲광양항 배후도로 확장·포장 사업 228억 원(국비 34억) 등을 국토교통부에 건의했다.

시는 내년도 국비확보를 위해 지난해 9월 제1차 보고회, 12월 제2차 보고회, 올해 1월 최종보고회 등 3번의 국고 건의사업 발굴 보고회를 개최해 총 308건 국비 3447억 원의 국고 건의사업을 발굴했다.

정현복 광양시장은 “지역 현안사업의 원활한 추진을 위해 국비 확보가 필수적이다”며, “국비 확보를 위해 정부예산편성 순기를 파악하고 전 직원이 총력을 다해 선제적으로 대응해주길 바란다”고 전했다.

김경호 부시장은 “지역 현안사업의 조속한 추진을 위해 전라남도 및 관련 부처를 설득해 내년도 국비 예산을 차질 없이 확보하겠다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 kun5783@asiae.co.kr