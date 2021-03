대구여성단체협의회 제20대 회장에 신정옥씨 취임 … 임기 2년

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시 여성단체협의회(이하 대구여협)는 9일 오후 2시 문화예술회관에서 회장 이·취임식을 갖는다.

신임 신정옥 회장(61·대한어머니회 대구시연합회장)은 앞으로 2년간 대구 여성계를 이끌게 된다.

이날 이?취임식에는 권영진 시장을 비롯해 장상수 대구시의회 의장 및 시의원, 교육감, 여성단체협의회원 등 90여명이 참석한다.

취임식 축하공연은 신 신임 회장이 평소 후원하고 있는 대구성보학교 출신으로 구성된 맑은소리 하모니카앙상블의 합주와 대구여협 홍보대사인 지트리아트컴퍼니의 축가로 꾸며진다.

이날 신 회장은 화환 대신 받은 쌀(성미 100포)을 무료급식소에 기부하는 한편 성보학교 맑은소리 하모니카앙상블에는 장학금 100만원을 전달하며 어려운 이웃과 함께하겠다는 의지를 보일 예정이다.

㈔대구여성단체협의회는 39개 단체 11만3000여명 회원으로 구성돼 있다. 1982년 7월 설립 이후 지금까지 여성의 지위향상과 양성평등 실현에 앞장서 왔다.

전임 서점복 회장은 지난해 코로나19 위기 상황 속에서도 '대구·광주 여성단체 달빛동맹'을 통한 상호 방역물품 보내기, 광주 소외계층 후원 등으로 영·호남의 화합을 더욱 견고히 하는 등 여성단체협의회의 위상을 한층 높였다는 평가를 받고 있다.

