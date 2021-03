라온피플, 현대글로비스와 ‘AI 자동차 검사’ 계약…"수소차 등 신차에 적용"

[아시아경제 유현석 기자] 인공지능(AI) 전문기업 라온피플 라온피플 300120 | 코스닥 증권정보 현재가 28,050 전일대비 900 등락률 -3.11% 거래량 393,228 전일가 28,950 2021.03.08 14:20 장중(20분지연) 관련기사 라온피플, 드라마 ‘시지프스’ 제작지원라온피플, AI 바우처 지원사업 ‘인공지능 솔루션’ 공급기업 선정라온피플, 세계가 주목하는 국내 AI 기업 선정 close 은 현대글로비스와 제네시스를 비롯한 차량 11종, 21개 세부 영역별 항목에 대한 AI 외관 검사 계약을 체결하고, 검사 장비와 소프트웨어를 공급한다고 8일 공시를 통해 밝혔다.

라온피플이 공급하는 AI 자동차 검사 장비는 딥러닝을 통해 내연 자동차는 물론 전기차와 수소차까지 모든 신차 검사에 적용 가능한 솔루션이다. 기존 룰기반 비전검사나 육안검사 대비 정밀하고 정확한 불량 검출이 가능하다. AI 적용에 따른 생산 효율성 증대뿐만 아니라 품질 향상 및 비용 절감 등 다양한 효과로 글로벌 시장에서 기업 경쟁력을 높여줄 것으로 기대된다.

라온피플 관계자는 “현대글로비스와 AI 자동차 검사 사업 분야에서 시너지를 도출할 수 있도록 전략적 협력관계를 확대해 나갈 것”이라며 “세계 최초로 AI 자동차 검사 사업을 상용화 한 만큼 글로벌 시장에서도 다양한 자동차 제조 브랜드에 AI 검사 기술이 적용될 수 있도록 영업력을 강화할 방침”이라고 설명했다.

이 관계자는 “라온피플이 자동차 외관검사를 비롯한 AI 머신비전 사업과 카메라 모듈검사, 골프센서 등 기존 사업에서 매출이 확대되고, 2차전지 AI 검사와 자율주행 솔루션과 같은 신규사업 활성화로 1분기부터 가시적인 성과를 보여줄 수 있을 것”이라고 덧붙여 말했다.

