차세대 자금세탁방지시스템 가동 후 의심거래정보 처리성능 등 향상

보고기관 3664개로 확대…의심거래 보고비율 3배 확대

"더욱 정교하고 지능적인 시스템으로 발전시켜 나갈 것"

[아시아경제 이광호 기자]지난해 말 본격 가동된 '차세대 자금세탁방지시스템'이 유관기관과의 비상대응 체계를 통해 초기 오류들을 발견·조치하는 성과를 거두고 있다.

금융위원회 금융정보분석원은 차세대 시스템 가동 이후 2개월간 운영상황을 분석한 결과, 차세대 사업의 목표인 의심거래보고체계 효율화, 심사분석 역량 강화, 정보보안 강화 관련 성과를 확인했다고 7일 밝혔다.

우선 보고기관의 의심거래정보가 빠르고 안전하게 전송될 수 있도록 보안전용망을 통해 차세대 시스템에 연결되는 보고기관을 기존 611개에서 3664개로 대폭 확대했다. 이로 인해 보안전용망을 통한 의심거래 보고비율도 약 3배로 확대(30%→88%)됐다.

특히 6000여개의 보고기관이 전송한 의심거래정보를 지연없이 접수 처리할 수 있도록 다중·분산처리방식을 적용해 의심거래보고 1건당 처리시간이 10초 이상 단축(13.3초→2.9초)됐다.

또 현행 심사분석과정에서 각종 보고서 작업, 행정자료 입수 등 단순·반복적이고 수작업이 필요했던 업무들을 사용자 친화적으로 전산화·자동화해 업무 생산성이 향상됐다.

아울러 분석에 필요한 행정정보 신규 추가 및 정보검색 기능 강화, 전략분석 고도화, 계좌·인물·통계분석을 위한 전용프로그램 도입 등을 통해 촘촘하고 정교한 자금세탁 분석이 가능해 심사분석의 품질이 한층 높아졌다.

차세대 시스템의 모든 장비는 차세대 시스템의 보안수준 및 운영 역량을 강화하기 위해 행정안전부 소속기관인 국가정보자원관리원에 설치돼 있다.

이외에도 안정성과 성능이 검증된 전자정부 표준 프레임워크를 도입하고 서버 등 전산자원을 효율적으로 통합해 차세대 시스템의 처리성능을 9배 이상 증가시켰다.

금융정보분석원 관계자는 "차세대 시스템의 개편 성과를 지속 점검해가며 보완사항을 발굴·개선하고, 사용자 교육 및 훈련을 강화하겠다"며 "가상자산 등 새로운 거래수단의 등장, 디지털 신기술 도입 등으로 다양화·복잡화되고 있는 자금세탁범죄에도 효과적으로 대응할 수 있도록 정교하고 지능적인 시스템으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr