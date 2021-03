"핑크두꺼비에 어몽어스까지" … 편의점, 화이트데이 캐릭터 마케팅

[아시아경제 조인경 기자] 오는 14일 화이트데이를 앞두고 편의점에 '핑크두꺼비'와 '어몽어스', '말랑이' 등 이색 캐릭터가 새겨진 상품들이 등장했다. 코로나19로 인한 비대면 구매 수요가 증가하고 있는 점을 고려해 화이트데이 선물을 무료로 배달해 주거나 제휴 카드로 결제하면 할인해 주는 프로모션도 마련됐다.

캐릭터에 담긴 캔디와 초콜릿 … 언택트 주문시 배달료 할인

6일 관련업계에 따르면, GS25는 올해 화이트데이 선물로 연령대별로 선호하는 인기 캐릭터들과 제휴한 상품을 선보이고 있다. 30~50대에게 친숙한 진로의 두꺼비 캐릭터가 디자인된 에코백에 캔디와 젤리, 스낵 등을 담은 '진로이즈백 두꺼비 에코백 세트', 10~20대들에게 친숙한 '어몽어스 세트', 국민 캐릭터인 '카카오프렌즈 세트', 미니화환 세트 총 100여종이다.

GS25는 또 15일까지 '카카오톡 주문하기'를 통해 화이트데이 상품을 구매하면 배달료 2000원을, '요기요'를 통해 '로쉐T-8' 등 화이트데이 상품 6종을 구매하는 고객에게는 3000원을 할인해 준다. KB국민카드로 페레로로쉐 행사 상품을 결제하면 1+1 혜택을, 우리카드로 '트롤리 지구젤리'를 구매하는 고객에게는 2+2 증정을 준다.

CU는 의류, 항공사, 테마파크 등 오프라인 업체와 쇼핑몰, 배달앱, OTT 서비스 등 온택트 업체 총 10개 브랜드와 제휴한 상품 100여종을 선보였다. 캔디와 초콜릿 외에도 각 업체들을 대표하는 굿즈, 이용권, 할인 쿠폰 등이 담겨 있어 상품 자체의 재미와 함께 실용성까지 높였다.

에버랜드 개장 45주년 기념해 '자연농원' 디자인을 활용한 '에버랜드 상품', 비행기 티켓을 형상화 한 패키지에 캔디와 초콜릿, 수면안대가 들어 있는 '제주항공 티켓박스'엔 각각 에버랜드 이용권 45% 할인 쿠폰과 국내선 항공 8000원 할인권이 포함돼 있다. 일부 상품(20개)엔 국내선 왕복항공권(1인)도 담겨 있다. 쌍방울과 협업한 '쌍방울 내복상자'는 특별 제작한 꾸밈 스티커와 함께 쌍방울 공식 온라인몰인 '트라이샵'에서 사용 가능한 30% 할인권을 동봉했다.

고객들의 언택트 쇼핑을 돕기 위해 이달 9일부터 15일까지 요기요를 통해 2만원 이상 주문하는 고객, 31일까지 네이버, 위메프오를 통해 1만원 이상 주문하는 고객에게는 3000원 할인 혜택을 일괄 제공한다.

홈파티용 한정 상품 출시 … 제휴카드 사용하면 추가할인도

홈파티족, 집콕족이 늘어남에 따라 세븐일레븐은 홈파티 콘셉트로 기획한 다양한 화이트데이 상품들을 선보였다. 캔디 브랜드인 츄파춥스와 함께 '화이트데이 파티팩'을 한정 판매하고, 홈파티에 어울리는 귀여운 솜사탕 케이크도 마련했다.

롯데제과 소프트캔디 말랑카우의 캐릭터를 활용한 '말랑이 에코백세트'와 모바일 레이싱게임 카트라이더 캐릭터를 활용한 '츄파춥스 카트라이더 패키지'도 판매한다. 달콤한 과일사탕과 장미꽃이 가득 채워져 있어 연인에게 선물하기 알맞은 '과일롤리팝 꽃다발'도 준비했다. 오는 14일까지 츄파춥스, 하리보젤리 등 화이트데이 인기 상품 21종을 대상으로 제휴카드(하나/우리/NH농협카드)로 결제하면 20% 할인받을 수 있다.

이마트24는 화이트데이를 맞아 별도 제작한 '핑크두꺼비' 굿즈 2종을 전면에 내세웠다. '저금통세트'는 핑크두꺼비 피규어 저금통과 함께 '아임이 미니벨초콜릿(4개)'으로 구성됐고, '수납컵세트'는 핑크두꺼비가 껴안고 있는 컵 안에 '아임이 트러플초콜릿(7개)'이 들어있다.

페레로로쉐 전품목은 BC/하나카드로 1만원 이상 결제 시 40% 할인 혜택을 제공한다. 화이트데이에 인기 있는 츄파춥스 세트 등 129종의 기획상품을 이달 14일까지 삼성/우리카드로 1만원 이상 결제할 경우 33% 할인된다.

이은보라 이마트24 바이어는 "지난 밸런타인데이에 선보였던 두꺼비 캐릭터 굿즈가 고객들의 호응을 좋아 화이트데이에는 핑크두꺼비를 선보인다"며 "인지도가 높은 캐릭터인 만큼 이번에도 큰 인기를 끌 것으로 기대한다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr