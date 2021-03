[아시아경제 박지환 기자] 전파기지국 전파기지국 065530 | 코스닥 증권정보 현재가 4,290 전일대비 40 등락률 -0.92% 거래량 240,810 전일가 4,330 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 美 본격적으로 나선다! 한국에 中 5G장비 사용금지! 반사이익 노리자!文대통령 디지털 뉴딜 진행시켜! 빅데이터기술 기술 부각전파기지국, 통신장비 테마 상승세에 7.92% ↑ close 은 보통주당 50원의 현금배당을 결정했다고 5일 공시했다.

이번 배당의 총액은 23억원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr