한화솔루션, 주주배정 유상증자 청약률 182.44%

[아시아경제 지연진 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 44,850 전일대비 1,300 등락률 -2.82% 거래량 756,870 전일가 46,150 2021.03.04 10:52 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, 이시간 주가 +0.11%.... 최근 5일 개인 149만 2300주 순매수(주)한화, 작년 영업익 1조5820억원…전년比 41%↑7년만에 복귀하는 김승연 회장, ㈜한화·솔루션·건설 이끈다 close 은 일반공모 청약자 대상 주주배정 유상증자에서 청약률이 182.44%를 기록했다고 4일 공시했다.

한화솔루션은 3141만4000주의 신규 청약을 실시했고 총 5731만1529의 주식 수가 청약 희망주로 몰렸다. 이 중 우리사주조합 및 구주주를 제외한 일반공모 청약에는 5만640주 모집에 2370만7520주가 몰리며 청약경쟁률은 468.16:1을 기록했다. 신주 상장 예정일은 오는 18일이다.

