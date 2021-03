박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 을지로 국립중앙의료원을 방문, 코로나19 백신 접종을 마친 병원 간호사와 필수노동자들과 간담회를 갖고 있다./국회사진기자단

