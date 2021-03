서울대공원 홈페이지 2일부터 메인화면·메뉴 개편…퀵 메뉴 강화

[아시아경제 임철영 기자] 서울대공원이 홈페이지를 한 눈에 보기 좋은 편리성과 효율성을 모두 갖춘 곳으로 새단장했다고 2일 밝혔다.

새 홈페이지는 접속하자마자 보여지는 시원한 전경은 사용자에게 힐링을 선사한다. 생동감 있는 화면을 제공하는 것 뿐 아니라 태블릿 디바이스에 최적화된 화면까지 제공하여 어디서든 서울대공원을 편리하고 쉽게 즐길 수 있다.

특히 퀵 메뉴를 강화했다. 필요한 정보로의 이동이 편리하고 자주 쓰는 메뉴를 설정하여 보다 편리하게 찾아볼 수 있다. 시설별로 보기 쉽게 정리된 카테고리와 온라인 소통을 위한 메뉴들도 따로 묶여 있어 효율적으로 개편됐다.

이전보다 큼직해진 텍스트와 버튼으로 누구나 이용하기 쉽게 단장됐다. 가독성이 좋아지고 정보별로 묶인 스토리로 즐거움을 만나볼 수 있다. 서울대공원 채널의 영상을 모아놓은 페이지가 마련되어있어 정보와 영상을 함께 느낄 수 있으며, 대공원과 동물원을 생생한 360° 영상과 사진으로도 만날 수 있다.

또한 서울대공원은 숲과 동물, 사람이 함께 어우러져 행복한 휴식과 여가를 즐길 수 있는 ‘자연 속 힐링파크’로, 홈페이지를 통해 공원 이용에 관한 정보 및 다양한 프로그램 등 정보를 전한다. 서울대공원 홈페이지는 그동안 ‘굿콘텐츠서비스인증’ 및 6년 연속 ‘웹접근성인증마크’를 획득하고 누구나 이용하기 쉽고 유익한 정보가 많은 곳으로 운영돼 왔다.

이수연 서울대공원장은 “새단장한 홈페이지를 통해 서울대공원의 유익하고 다양한 즐거움을 더욱 편리하게 만나보길 바란다”면서 “앞으로도 지속적인 콘텐츠 관리와 이용 편의성 향상으로 시민과 더욱 소통하는 홈페이지가 되도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

