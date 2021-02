[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 28일 오후 주차 ·교통 ·보행 분야 관계직원, ‘더현대 서울’ 관리직원과 함께 여의도 파크원 주변을 돌며 주민 불편사항을 살폈다.

백화점이 정식 개점한 26일 이후 많은 인파가 몰리고 있어 코로나19의 확산과 교통혼잡, 통행불편 등을 우려해 휴일 긴급 현장점검에 나선 것이다.

채 구청장은 백화점내 방역수칙 준수 여부를 점검, 불법주정차, 교통체증 등으로 인한 인근 주민들의 불편사항을 꼼꼼히 점검했다.

채 구청장은 “‘더현대 서울’과 긴밀한 협력관계를 바탕으로 구민 불편사항 해소와 방역에 힘써 안전하고 쾌적한 지역환경 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

