해외 직구 상품서 위해 성분 검출...148개 국내 반입 차단

[아시아경제 박지환 기자] 지난해 150개에 가까운 해외 직접구매(직구) 상품에서 위해 성분이 검출됐다. 일부 어린이용 젤리에서는 광우병이 우려되는 우피 유래 성분이 발견되기도 했다.

식품의약품안전처는 작년 자가소비용 해외직구 식품 1630개의 안전성을 검사한 결과 총 148개의 위해식품을 발견해 국내 반입을 차단하기로 했다고 26일 밝혔다.

위해식품 가운데 의약품 성분 등 부정물질이 검출된 것은 56개였다. 광우병 우려 우피 유래 성분이 검출된 제품도 79개에 이르렀다. 11개 제품은 질식 우려가 있었고, 허용 외 색소를 사용한 제품도 2개나 됐다.

특히 어린이용 젤리 45개를 검사한 결과에서는 절반에 가까운 19개 제품에서 위해 성분이 나왔다. 광우병이 우려되는 우피 유래 성분이나 국내에서 사용이 금지된 색소를 사용된 경우도 발견됐다.

영유아 분유 40개 중에서도 독일산 18개 제품과 스위스산 1개 등이 국내 영양소 기준에 맞지 않는 제품들로 드러났다.

다이어트나 근육 강화, 성기능 개선 등 '기능성'을 표방한 1174개 중 129개 제품에서도 부정물질 등이 검출됐다. 일부 다이어트 제품에는 변비 치료제(센노사이드)가, 근육 강화제에는 혈관 확장제(L-시트룰린) 성분이 포함된 것으로 조사됐다.

식약처는 해외직구 식품 구매 검사 건수를 지난해의 2배 수준인 3000건으로 확대하고, 검사 대상을 다양화하는 등 안전관리를 강화할 방침이다.

식약처 관계자는 "해외직구를 통해 구매하는 제품은 정식 수입 절차를 거치지 않아 안전성이 확인되지 않은 만큼 각별한 주의가 필요하다"고 밝혔다.

더 자세한 정보는 식품안전나라와 수입식품정보마루 '위해식품 차단목록'에서 확인할 수 있다.

