신민호·김정희·오하근 도의원 민주당 순천지역위 입장문 발표

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 더불어민주당 전남도당은 전날 순천1선거구 도의원 보궐선거 후보자들에 대해 정밀심사 후 부적격 결정을 내렸다.

이에 대해 더불어민주당 순천·광양·곡성·구례(갑)지역위원회 공명선거관리위원회 공동위원장인 신민호·김정희·오하근 전남도의원은 26일 입장문을 내고 “금품선거 등의 구태정치를 몰아내고 새로운 정치를 시작하겠다는 지역위원회의 뜻이 반영됐다는 점에서 다행스러운 결정이다.”고 전했다.

“보궐선거를 둘러싸고 금권선거 등의 의혹이 수차례 제기됐다”며 “전남도당에 금권선거의 위험성에 대해 여러 차례 건의를 해왔고, 언론에서도 이에 대해 구체적인 보도가 나오기 시작해 자체 진상조사특위를 구성하기도 했다.”며 그간의 상황을 설명했다.

이들 공동위원장은 “순천의 당원 및 시민 여러분께 심려를 끼쳐 진심으로 송구스럽게 생각한다.”며 “이제라도 금권선거 등 낡은 정치로 회귀하려는 움직임을 차단하고 새로운 출발을 할 수 있게 된 것은 사필귀정”으로 받아들였다.

“새로운 정치문화의 정착을 위해 당원 및 시민 여러분께서도 깨어있는 감시와 매서운 회초리로 준엄한 심판해 달라”고 당부했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr