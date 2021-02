홈플러스, 3월1일 단 하루 '홈플 초빅딜 데이' 할인 판매

'반값 한우'·'킹크랩 40% 할인' 등

[아시아경제 조인경 기자] 홈플러스가 창립 24주년을 기념해 다음달 1일 단 하루 전국 점포에서 '홈플 초빅딜 데이'를 진행한다고 26일 밝혔다.

홈플러스는 매년 이맘때 창립 행사를 열어 고객들의 알뜰 쇼핑을 지원해 왔다. 올해는 식재료를 중심으로 물가가 크게 치솟고 있는 만큼 장바구니 물가 안정을 위해 신선식품부터 생활용품, 가전까지 전 카테고리에서 인기 상품을 더 많이, 더 저렴하게 준비했다.

행사 당일 전 점포에서는 '마이홈플러스' 멤버십 회원을 대상으로 농협안심한우(일부 상품·온라인 제외)를 50% 할인한다. '자이언트 킹크랩(점별 원산지 상이)'을 40% 할인 판매하고, 담백한 흰다리 새우(에콰도르산)는 마리당 200원에, 생물 주꾸미(국내산, 100g)는 1790원에, 영광 참굴비(국내산)는 50% 할인된 가격에 각각 판매한다.

올해 첫 수확한 성주참외(국내산, 2kg)는 2만5000봉을 준비해 행사카드로 결제 시 3000원 할인된 9990원에 판매한다. 스위티오/감숙왕 고산지 바나나(필리핀산, 1.1㎏ 내외, 각 4990원), 오리온 초코파이(702g, 5990원), 서울우유 슈레드 모짜렐라 치즈(1㎏, 1만2900원), 펩시콜라/칠성사이다(1.25L 각 1590원, 1990원), 대상 종가집 맛김치(900g, 1만900원), 풀무원 해물육수 수타식우동 2인(426.6g, 4990원), CJ 정통식 야끼소바(412g, 6990원) 등 인기 식재료와 간편식은 1+1으로 구매할 수 있다.

생필품으로는 하기스 기저귀 30여종(1인 6개 한정), 유한킴벌리 생리대 15종, 성인용 기저귀 14종, 바디용품 18종, 면도기 15종, 헨켈 프릴 주방세제 6종(750㎖), P&G 다우니 퍼퓸 3종(2L) 등을 1+1 판매한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr