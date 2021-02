엔지스테크널러지 내비게이션 탑재‥ 링크앤코 전기차 유럽 출시

[아시아경제 박소연 기자] 자율주행 및 커넥티드카 솔루션 전문기업 엔지스테크널러지 엔지스테크널러지 208860 | 코스닥 증권정보 현재가 6,430 전일대비 140 등락률 -2.13% 거래량 38,848 전일가 6,570 2021.02.26 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일엔지스테크널러지, 자율주행차 테마 상승세에 5.57% ↑엔지스테크널러지, 검색 상위 랭킹... 주가 1.06% close 는 자사의 네비게이션 기술이 적용된 전기차가 유럽에서 출시됐다고 26일 밝혔다.

유럽지역에 출시한 해당 전기차는 볼보의 자회사 링크앤코가 유럽시장 공략을 위해 준비해 온 전략 전기차 모델이다. 현재 중국 현지에서 젊은층에 최고의 인기를 얻고 있는 차종으로 유럽현지에는 최초 진출하는 신차종이다. 엔지스테크널러지가 개발한 커넥티드 내비게이션 솔루션 탑재됐다.

엔지스테크널러지의 전기차용 커넥티드 내비게이션 솔루션은 일반 내비게이션 솔루션과 달리 경로 안내 시 전기차 충전소의 위치정보를 기반으로 전기차의 배터리 잔량, 경로정보, 속도, 공조기 정보 등 다양한 차량의 상태정보를 활용해 최적의 경로를 안내하는 사용자 중심의 지능형 내비게이션이다.

엔지스테크널러지가 이번에 공급하는 커넥티드 내비게이션 솔루션의 핵심은 주행 중에 차량 내에서 지도 업데이트가 가능한 인크리멘탈 맵 업데이트 기술이다.

차량용 OTA(소프트웨어 무선 업데이트) 기반의 인크리멘탈 맵 업데이트 솔루션이 적용된 차량의 운전자는 차량용 내비게이션 지도를 업데이트하기 위해 서비스센터를 방문하거나 SD카드와 PC 프로그램으로 업데이트 하는 번거로운 과정없이 실시간 업데이트를 통해 언제나 최신의 지도로 길 안내를 받을 수 있다.

엔지스테크널러지 관계자는 "올해는 로열티 매출이 발생할 것으로 예상된다"며 "해당 솔루션에 대한 논의를 국내외 여러 자동차 제조사로 확대할 계획"이라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr