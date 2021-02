아이파크몰, 홍콩 딤섬 맛집 '팀호완' 오픈

팀호완, 타르틴 베이커리 등 1층 내 글로벌 맛집 거리 조성



[아시아경제 김유리 기자] HDC아이파크몰은 '홍콩 미쉐린 가이드'가 인정한 정통 홍콩 딤섬 맛집 '팀호완'을 새롭게 선보인다고 26일 밝혔다.

'팀호완'은 홍콩 요리를 상징하는 '딤섬' 전문 레스토랑으로 2009년 홍콩 몽콕 본점에서 시작해 싱가포르, 필리핀, 대만, 호주, 미국 등 전세계 12개국에 진출 했다. 오픈 1년 만에 세계적 권위의 레스토랑 평가서로 알려진 '홍콩 미쉐린 가이드' 1스타를 부여 받으며 홍콩 여행 시 맛봐야 하는 '홍콩 대표 맛집'으로 알려졌다.

이번 매장은 삼성동 1호점과 잠실 2호점에 이은 세 번째 매장으로 복합쇼핑몰 입점은 이번이 처음이다. 팀호완 한국 매장에서는 팀호완 홍콩 본점과 대부분의 아시아 매장에서는 맛볼 수 없는 한국인의 입맛에 맞게 특별하게 구성된 X.O차슈 볶음밥, 고추냉이 새우 춘권 등을 맛볼 수 있다.

아이파크몰은 "홍콩 딤섬 맛집 ‘팀호완’을 새롭게 오픈 함으로써 미국 뉴욕타임스가 '세계 최고의 빵'이라고 극찬한 '타르틴 베이커리'와 수제버거 열풍을 일으킨 뉴욕의 유명 버거 체인점 '쉐이크쉑'과 함께 아이파크몰 1층 전면을 '글로벌 맛집 거리'로 완성 했다"고 말했다.

이외에도 1층 공간에는 글로벌 SPA 브랜드 H&M과 BMW 모터 전시장, 국내 작가들의 예술 전시품을 관람할 수 있는 '아방트' 갤러리 카페 등이 위치해 다양한 볼거리와 먹거리를 제공한다.

아이파크몰 관계자는 "홍콩 맛집으로 잘 알려진 '팀호완'은 아이파크몰 입점을 준비하는 단계부터 온라인 상에서 이슈가 될 정도로 많은 관심을 받았다"며 "아이파크몰은 다양한 메뉴들을 취향에 따라 골라먹는 'D7푸드시네마', 간단하게 즐길 수 있는 간식 메뉴가 모인 'Pick6 스낵거리', 4층 '카페거리' 등 다양한 콘셉트의 공간을 통해 고객들에게 쇼핑의 즐거움을 제공 해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr