GS25, 자율분쟁조정위원회 발족…ESG 경영 박차

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 24일 가맹 경영주와의 소통 확대, 신뢰 구축 등 사회적 책임 경영 강화를 위해 ‘자율분쟁조정위원회’를 발족했다고 밝혔다.

이번 발족식에는 조윤성 GS리테일 사장과 박윤정 GS25 전국 경영주협의회 회장, 김기수 GS25 중부권 경영주협의회 회장 등이 참석했다.

자율분쟁조정위원회의 주요 논의 내용은 ▲가맹사업 관련 법 위반 ▲계약해지·손해배상 ▲계약이행 촉구 및 손해배상 청구 ▲복수 경영주 간의 분쟁 등이다. GS25는 경영주-본부 간 자율분쟁조정기구 운영으로 가맹사업 관련 분쟁과 잠재적 갈등의 신속한 해결, 가맹경영주와 신뢰 구축 등 기업의 사회적 책임 경영이 강화될 것으로 기대하고 있다.

자율분쟁조정 절차는 GS25 경영주 해피콜 또는 영업팀을 통해 접수된 사항을 사전 협의를 통한 합의를 유도한다. 불합의 된 사항에 대해서는 심의를 진행해 조정권고안을 제시하고, 당사자의 수용 여부로 조정이 완료된다.

GS25는 경영주의 수익을 최우선으로 한다는 경영방침으로 1994년부터 업계 최초로 경영주협의회를 통해 정기적 간담회를 진행해 소통을 진행해오고 있다. 2014년부터는 부문별 소통채널 발전위원회, 자율조정을 위한 상생발전위원회 등 다양한 제도를 통해 경영주의 의견 수렴과 갈등 해결을 위한 노력을 하고 있다.

조윤성 GS리테일 사장은 “이번 자율분쟁조정기구를 통한 경영주와의 신뢰 구축과 동반성장으로 편의점 업계의 퍼스트무버로서 역할을 다하는 노력과 사회적 책임 경영을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

