[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시 남구 대명동 앞산공원 인근에서 40대 여성이 실종돼 경찰이 사흘째 수색작업을 벌이고 있다.

23일 대구시경찰청 등에 따르면 대구 동구에 사는 A씨(40대·여)가 지난 20일 낮 12시께 극단적 선택을 암시하는 메모를 남겨두고 집을 나간 뒤 연락이 닿지 않는다는 신고 전화가 걸려왔다.

신고를 받은 경찰은 A씨가 택시를 탄 뒤 앞산공원에서 내린 것으로 파악하고, 수색 범위를 확대해 나가고 있다.

경찰 관계자는 "인근 폐쇄회로(CCTV) 분석을 통해 추적작업을 벌이고 있다"며 "드론을 투입, 수색 일원을 넓히고 있다"고 전했다.

