롯데홈쇼핑, 보테가베네타 선글라스 단독 론칭

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 오는 24일 이탈리아 명품 브랜드 ‘보테가베네타’의 21년 선글라스 신상품을 단독 론칭하는 등 해외 명품 브랜드 상품 판매를 강화한다고 23일 밝혔다.

50년 전통의 이탈리아 명품 브랜드 보테가베네타는 실용성과 우아함을 갖춘 디자인으로, 전연령층에서 꾸준히 선호도가 높다. 충격에 강한 아세테이트 소재를 사용해 내구성을 강화했고, 측면에는 시그니처 로고인 메탈 리본 디자인이 각인돼 있다.

공식 수입원 상품으로 정품 보증 카드가 동봉돼 있고, 고유번호를 통해 진품 여부 확인이 가능하며, 사후관리(AS)도 용이하다. 당일 방송에서는 블랙, 레오파드, 라이트 버건디 세 가지 색상을 소개하며 추첨을 통해 보테가베네타 향수도 증정한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “소비 양극화 현상이 심화되면서 기존 고객들을 비롯해 최근 2030세대의 명품 수요도 크게 증가하고 있는 상황”이라며 “공식 수입원과 제휴해 신뢰도를 확보하고, 트렌드를 반영한 차별화 상품도 선보이는 등 해외 명품 브랜드 상품 판매를 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.

