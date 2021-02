전남도교육청, 일반직공무원 199명 인사 단행

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 지난 22일 일반직공무원 199명에 대한 3월 1일 자 인사를 단행했다.

이번 인사는 60명(4급 1명, 5급 2명, 6급 15명, 7급 25명, 8급 17명)이 승진하며, 57명이 자리를 옮긴다. 또 37명은 신규 임용되며 45명은 공로연수·정년(명예)퇴직 등으로 일선에서 물러나거나 자리가 변동됐다.

특히 휴직, 퇴직 등 결원으로 인해 운영상 어려움을 겪고 있는 일선기관(학교)에 필요 인력을 적기 배치하기 위해 진행됐고. 하위직급 공무원의 사기 진작을 위한 상위직급 승진도 포함됐다.

공석인 광양평생교육관장에 도교육청 안전복지과 교육복지팀장인 선승헌 사무관을 서기관으로 승진 보임해 젊고 유능한 인재 발탁을 통한 조직의 역동성과 활력을 꾀하고자 했다.

5급 일반직공무원이 보임되는 완도교육지원청 학교지원센터장에는 직위 공모를 통해 전문성과 능력을 갖춘 인재를 공정하게 선발했고, 역량평가를 포함한 5급 심사승진제로 선발된 실력 있는 사무관 2명을 승진 발령했다.

또 교육지원청과 학교의 부담으로 작용해 온 국가정책 일몰 사업 및 국·과 간 업무중복 사업을 통합 · 조정하기 위한 도교육청 각 실·과 인력감축을 이번 3월 인사에 반영했다.

김춘호 행정국장은 “포스트 코로나 시대 미래 교육 선도를 위해 능력과 역량이 검증되고 민주적 리더십을 가진 인재를 지속해서 선발하겠으며, 열심히 일하는 공무원이 우대받는 인사시스템 실현으로 역동적이고 활력 넘치는 조직이 되도록 하겠다”고 밝혔다.

