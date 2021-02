호남대, 비대면과 대면 접목 ‘블렌디드 입학식’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교가 코로나19 예방과 신입생 학습권 보호를 위해 국내 대학 최초로 유튜브(YouTube)와 줌(Zoom)을 활용해 비대면과 대면을 접목한 신개념의 블렌디드(Blended) 입학식을 실시한다.

22일 호남대에 따르면 1학기 개강일인 내달 2일 신입생들을 등교시켜 각 학과 강의실에서 줌으로 온라인 입학식에 참여하는 블렌디드 입학식을 개최할 예정이다.

대면수업은 오는 4월 12일까지 6주 동안 진행된다.

‘세상을 바꾸는 AI융합인재’를 주제로 한 이번 입학식은 호남대 IT스퀘어 1층 강당에 마련된 특설무대에서 생방송으로 진행된다.

또 대형모니터를 설치하고 통합뉴스센터의 최첨단 LTE 방송설비를 투입해 학생기자 등이 꾸리게 된다.

입학식은 신문방송학과 이연수 교수가 총연출하며, 장소정 아나운서와 호남대 웹툰 캐릭터 호덕이가 사회를 맡는다.

호남대 미디어영상공연학과를 졸업하고 국내외에서 미디어아트 작가로 활동하고 있는 임용현 씨의 미디어아트 영상으로 시작되는 이번 입학식은 학사보고와 입학허가 선언, 신입생 선서, 환영사, 학부모 축사 등 순으로 진행된다.

호남대의 2021학년도 블렌디드 입학식은 내달 2일 오전 11시부터 유튜브 ‘호남대TV’ 채널을 통해 방송될 예정이다.

블렌디드 입학식에 참여를 원하는 학생과 학부모는 이날 오전 11시까지 유튜브에서 호남대TV를 검색하고 구독과 알림설정을 하면 입학식은 물론 댓글, 퀴즈이벤트 등에 참여할 수 있다.

김문호 호남대 코로나19 종합대책본부장(학생처장)은 “코로나19 방역과 학생들의 학습권 보호라는 현실적인 문제를 해결하기 위한 대안으로 비대면과 대면을 결합한 블렌디드 입학식을 치르기로 했다”며 “전자출결 앱을 활용한 자가문진표 제출과, 각 강의동에 설치된 발열 측정 등 철저한 방역 수칙 준수와 방역 활동 강화로 신입생들이 안전한 교육환경 속에서 건강하게 학업에 전념할 수 있도록 총력을 다하겠다”고 말했다

