담양군, 경리사무원 양성과정 수강생 모집

‘잡(job)아라 내 일(my job)!’ 경리사무원 양성과정 운영

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군 일자리 통합지원센터는 잡(job)아라 내 일(my job)! 직업교육 과정 1기 경리사무원 양성과정의 수강생을 모집한다고 19일 밝혔다.

경리사무원 양성과정은 구직자의 취업경쟁력을 강화하고 지역 기업체의 경리사무원 구인 수요를 맞추기 위해 일자리 통합지원센터에서 추진 중인 직업교육 과정으로 PC를 활용해 전산 실습을 진행한다.

교육내용은 재무회계의 기본이념, 재무상태표 및 손익계산서 계정과목별 회계처리와 같은 회계 기초이론부터 전표관리 및 회계정보 조회, 수정 및 결산 관리 등 전산회계 운용 실무까지 회계 실무에 필요한 사항으로 구성됐다.

신청 대상은 만 18세 이상 49세 미만 미취업 군민으로 3월 10일부터 4월 2일까지(18일간) 70시간에 걸쳐 운영되고, 수료 후 관내 기업체의 경리사무원으로 취업할 수 있도록 지원할 예정이다.

교육을 위한 수강생 모집인원은 10명이며 오는 28일까지 일자리 통합지원센터 홈페이지 또는 방문을 통해 신청할 수 있다.

군 관계자는 “직업교육 과정을 통해 향후 회계 관련 자격증 취득에도 도움이 될 수 있도록 교육 시간을 기존 50시간에서 70시간으로 조정했다”며 “이번 양성과정과 더불어 앞으로 예정돼 있는 사회복지행정 실무과정에도 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

