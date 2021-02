화웨이, 전 세계 5G 상용망 50% 이상 구축… “화웨이 사용 LGU+, 타사比 25% 우수”

[아시아경제 구은모 기자] 화웨이가 전 세계에 구축된 140개 이상의 5G 상용망 가운데 절반 이상을 화웨이가 구축했다고 밝혔다. 아울러 화웨이의 네트워크 장비를 사용하는 LG유플러스의 네트워크 경험 역시 타사 대비 25% 더 우수하다고 강조했다.

라이언 딩 화웨이 이사회 임원 겸 캐리어비즈니스그룹 사장은 18일 'MWC상하이 2021(모바일월드콩그레스 상하이 2021)'에서 ‘5G, 미래를 밝히다'를 주제로 기조연설을 하면서 이같이 밝혔다.

라이언 딩 사장은 화웨이가 지난해 세계 170개 이상의 국가에 구축된 300개 이상의 네트워크가 안정적으로 운영되고, 통신사가 온라인 서비스를 제공하는 동시에 코로나19 팬데믹에 따른 비즈니스 충격을 최소화할 수 있도록 적극 지원했다고 밝혔다. 이를 바탕으로 전 세계 통신사들은 2200만호 이상의 가정에 무선 광대역 서비스를 신규로 제공했고, 개인은 재택근무를 원활하게 하고 원격의료 서비스도 지원 받았다고 설명했다.

5G는 시장의 기대보다 더 빠른 속도로 개발되고 있다. 이미 59개 국가에 140개 이상의 5G 상용 네트워크가 구축됐다. 라이언 딩 사장은 이 중 50% 이상이 화웨이가 구축한 상용망이라고 설명했다.

생태계 성숙 속도도 빠르다. 중국의 경우 지난해 출하된 스마트폰의 68% 이상이 5G폰이다. 현재 200개 이상의 5G 모듈과 5G 산업용 기기가 사용되고 있을 정도로 광범위한 산업에서 5G 애플리케이션을 활용하고 있다.

화웨이는 전 세계 통신사들의 5G 네트워크 구축에 동참하고 있다. HIS, P3, 오픈시그널, 메키아스 등 시장조사기관의 지난해 보고서에 따르면 서울, 암스테르담, 마드리드, 취리히, 홍콩, 리야드 등의 5G 상용망 구축에 화웨이가 참여했다고 밝혔다.

라이언 딩 사장은 “훌륭한 네트워크 경험은 비즈니스 성공의 토대이며 이들 6개 도시는 화웨이가 지금까지 통신사들과 협력해 온 수많은 사례들 중 일부에 불과하다”며 LG유플러스를 대표 사례로 들었다.

딩 사장은 “한국의 LG유플러스는 화웨이의 64T64R AAU와 다중 안테나 알고리즘을 통해 다른 사업자에 비해 주파수 효율이 높고 네트워크 경험도 25% 이상 우수하다”고 설명했다. 아울러 “스위스 통신사 선라이즈는 서브 3G와 C밴드 모두에서 운용할 수 있는 블레이드 AAU를 구축하며 5G 서비스를 제공할 수 있는 사이트 인수 시간을 24개월에서 6개월로 단축했다”고 밝혔다.

5G는 다양한 산업에서 생산 공정의 핵심이 되고 있다. 라이언 딩 사장은 올해 5G 산업용 애플리케이션이 대규모로 사용될 것으로 전망했다. 현재 5G 애플리케이션은 제조, 의료, 교육, 물류 등 20개 이상의 산업에 구축됐다.

딩 사장은 "중국에서 5G 산업 애플리케이션은 광물, 철강, 제조 등 다양한 산업에 사용되며 생산성을 높이고, 안전성, 인텔리전스, 효율성 등의 가치를 창출하고 있다"며 “5G는 이미 우리 일상을 윤택하게 만들고 있으며, 올해는 5G 산업 적용의 원년이 될 것"이라고 말했다. 이어 "통신사는 네트워크 계획, 구축, 유지보수, 최적화, 운영 등과 관련 새로운 역량이 필요하다"고 말했다.

화웨이는 오는 22일부터 25일까지 중국 상하이에서 GSMA 주최로 열리는 'MWC상하이 2021'에 참가해 5G 등 다양한 주제에 대한 온·오프라인 전시와 발표 등을 진행한다.

