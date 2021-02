[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김사랑이 화사한 미모를 자랑했다.

김사랑은 최근 자신의 인스타그램을 통해 "핑크쉐도우~ 봄이 오려나~"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 촬영 준비 중인 김사랑의 사랑스러운 모습이 담겨 있다.

한편 핑크메이크업을 한 김사랑은 동안 미모를 자랑하며 셀카를 찍고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr