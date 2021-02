뮤지컬 '그레이트 코멧' 3월21일 韓 초연

[아시아경제 최동현 기자] 뮤지컬 '그레이트 코멧'이 오는 3월21일 유니버설아트센터에서 한국 관객들과 처음 만난다.

그레이트 코멧은 현재 미국 공연계에서 주목받는 작곡가 겸 극작가인 데이브 말로이가 톨스토이의 걸작 소설 '전쟁과 평화'중 일부 스토리를 기반으로 연출가 레이첼 챠브킨과 손을 잡고 만든 성스루(sung-throgh) 뮤지컬이다.

2012년 오프 브로드웨이에서 호평 속에 첫선을 보였고 2016년에 브로드웨이 임페리얼 씨어터에 입성했다. 세계적인 팝페라 가수 조쉬 그로반이 주인공으로 참여한 브로드웨이 공연은 2017년 토니 어워드에서 ‘최우수 뮤지컬상’을 포함해 12개 부문에 최다 노미네이트됐다. 드라마 데스크 어워드 4개 부문과 외부 비평가 협회 어워드에서 2개 부문을 수상하며 작품성을 인정받았을 뿐 아니라, 관객들로부터 많은 인기를 얻었다.

당초 이 공연은 지난해 9월 한국에 개막하려 했으나 코로나19 확산 여파로 취소됐다. 이번 한국 초연은 홍광호, 케이윌, 정은지, 이해나, 이충주, 박강현, 고은성 등 지난해 발표됐던 주연 캐스트들은 물론, 대부분의 출연진들이 변동없이 참여한다.

한국 초연에서는 다양한 연출 기법으로 극의 깊이와 역동성을 끌어내는 김동연 연출가가 참여한다. 팝, 일렉트로닉, 클래식, 록, 힙합까지 다채로운 장르의 음악들로 이뤄진 27곡의 넘버들은 김문정 음악감독이 담당한다. 특히 주인공 피에르 역을 포함해 상당수의 배우들이 직접 악기를 연주하며 연기하는 모습을 보는 것은 이 뮤지컬이 관객에게 전하는 또 하나의 특별한 경험이다. 오필영 무대 디자이너의 세트는 유니버설아트센터의 내부 전체를 혁신적이고 다차원적 공간으로 탈바꿈시켜 관객들에게 강렬한 체험을 제공한다.

공연은 3월21일부터 5월30일까지 이어지며, 티켓은 오는 24일 오픈한다.

