22일부터 3월5일까지 신청 접수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 '2021년도 성인문해 한글교실'을 개설, 수강생을 모집한다고 19일 밝혔다.

신청은 오는 22일부터 3월5일까지다. 성인 초급반·중급반과 외국인반을 포함, 지역 10개 기관에서 20개 반 수강생을 모집한다.

교육 기간은 3월부터 12월까지다. 코로나19 예방을 위해 소그룹 방문교육, 화상교육, 전화 교육 등의 방식으로 진행될 예정이다.

자세한 사항은 김해시청 홈페이지, 김해시 평생학습관 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr