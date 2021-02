쿠팡, 유료회원 예비맘 5000명에 육아 기프트 박스 증정

육아맘 위한 기프트박스 '와우맘박스' 응모 행사 진행

와우멤버십 대상 이벤트…26일 추첨 통해 당첨자 선정

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡은 오는 22일까지 유료회원(와우 멤버십) 5000명에게 육아에 필요한 제품들이 담긴 '와우 맘박스' 증정 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

와우 맘박스는 유아 물티슈, 기저귀, 세제 등 육아에 필요한 다양한 샘플 상품으로 구성된 스페셜 기프트 박스로 20여개의 유명 영유아브랜드가 참여한다.

이번 행사는 와우 멤버십 회원 중 출산 예정일이 8개월 미만으로 남은 예비맘부터 출생 후 6개월 미만의 아기를 둔 고객이라면 참여 가능하다. 행사 기간 동안 쿠팡 앱에서 '아이 정보'를 등록하고 출산·유아동(베이비) 카테고리에서 로켓배송·로켓와우 제품을 1개 이상 구입하면 이벤트에 응모할 수 있다.

쿠팡은 오는 26일 추첨을 통해 당첨자 5000명을 선정해 와우 맘박스를 지급할 예정이다.

이병희 쿠팡리테일 부사장은 "와우 맘박스는 와우 멤버십 회원들이 쿠팡과 함께 육아를 시작할 수 있도록 필수 육아 아이템을 모아 구성했다"며 "앞으로도 쿠팡은 와우 멤버십 회원들을 만족시킬 수 있는 다양한 혜택의 행사를 기획할 것"이라고 말했다.

한편 쿠팡의 프리미엄 멤버십 서비스인 와우 멤버십은 월 2900원 회원비를 납입하면 주문금액 상관없이 로켓배송 상품 하나만 구매해도 무조건 무료배송을 받을 수 있다. 낮 시간에 주문하면 새벽 도착, 아침 시간에 주문하면 저녁 도착을 보장한다. 주문한 상품에 대해 30일간 배송비 무료로 반품이 가능하다.

