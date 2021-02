파라다이스시티, ‘스트로베리 블라썸’ 딸기 디저트 뷔페 프로모션

[아시아경제 임춘한 기자] 파라다이스시티는 19일 각양각색의 제철 딸기 메뉴를 즐길 수 있는 ‘스트로베리 블라썸’ 딸기 디저트 뷔페 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 딸기 디저트 뷔페에서는 케이크, 마카롱 등 딸기 디저트부터 콜드디쉬, 핫디쉬까지 총 36종의 풍성한 메뉴를 맛볼 수 있다.

디저트 섹션에서는 쇼트 케이크, 쉬폰 케이크 등 케이크부터 타르트, 마들렌, 마카롱까지 여심을 저격하는 16종의 딸기 디저트를 선보인다. 딸기잼과 크림을 듬뿍 넣은 딸기 롤케이크, 달콤한 맛과 부드러운 식감이 조화를 이루는 딸기 무스케이크 등 파라다이스시티 파티쉐의 시그니처 디저트도 만나볼 수 있다.

입맛과 취향에 따라 골라 즐길 수 있는 콜드 디쉬와 핫 디쉬도 각각 10종씩 제공한다. 녹차 연어롤 샌드위치, 딸기 부르스게타, 안창살 스테이크, 스파이시 팬네 크림 파스타 등 브런치로도 제격인 음식들로 다채롭게 구성했다.

올해 딸기 디저트 뷔페에서는 ‘라이브 쿠킹’ 섹션도 운영한다. 고객 주문 시 셰프가 즉석에서 SNS 인기 디저트 아이템인 크로플(와플과 크로아상의 합성어)과 더치 팬케이크를 직접 만들어 제공한다.

파라다이스시티 관계자는 “봄 제철 과일인 딸기를 오감으로 즐길 수 있도록 맛과 비주얼을 보다 강화한 메뉴들로 다양하게 선보였다”며 “새콤달콤한 딸기의 향연을 즐기며 그동안 지친 일상을 재충전하고 활력을 되찾으시기를 바란다”고 말했다.

