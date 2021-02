경남도의 미래, '살고 싶고 가고 싶은 섬'

2대 정책목표, 3대 정책분야, 10대 전략 및 30대 추진과제 제시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 18일 도청에서 '경상남도 섬 발전 종합계획' 수립을 위한 용역의 최종보고회를 열었다.

최근 8월 8일 '섬의 날'이 국가기념일로 지정되고, 어촌 뉴딜을 비롯해 섬의 가치를 발굴하려는 노력이 늘어나는 등 국가적으로 섬 정책의 전환이 이뤄지고 있다.

그에 비해 전국에서 두 번째로 섬(806개)이 많은 경남은 그간 관심이나 투자가 부족했던 것이 사실이다.

이에 지역의 여건에 맞고 환경변화에 대응하는 기반이 돼줄 경남 고유의 중장기 섬 발전 계획이 필요하다는 판단 아래 지난해 1월부터 용역을 진행해왔다.

이를 위해 경남연구원은 경남도의 섬 발전정책 비전을 '살고 싶고 가고 싶은 섬'으로 제시하고, 2대 정책목표를 섬의 지속가능성 확보, 섬의 가치 극대화로 설정했다.

이를 실현하기 위한 10대 전략으로는 섬 공동체 지속가능성 유지, 유인도서 유지·확대, 섬 자원 데이터 구축, 섬 환경 보호·보존 ,욕지권 스마트섬, 사량권 레저 섬, 섬 수산업 경쟁력 강화, 섬 농업 육성, 섬 관광 경쟁력 강화, 미래 섬 교통망을 들었다.

10대 전략 달성을 위한 30대 추진과제도 제안됐으며, 이 중에는 ▲섬 거주 수당제 도입 ▲연안여객선 공영제 도입 추진 ▲유인도서 공도화 방지 ▲섬 숙박 경쟁력 강화 ▲섬과 섬을 연결하는 해상교통망 등의 내용이 포함됐다.

이날 토론 결과는 검토를 거쳐 '경상남도 섬 발전 종합계획'에 반영될 예정이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr