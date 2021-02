세종서 ‘반려묘’ 코로나19 확진…전국 세 번째

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종에서 확진자 가족의 반려묘가 코로나19에 확진됐다.

반려동물이 코로나19 확진 판정을 받은 것은 경남 진주와 서울에 이어 세종이 전국 세 번째다.

18일 세종시에 따르면 세종 201번·205번 확진자 가족이 기르는 고양이가 코로나19 양성 판정을 받았다.

해당 고양이는 시 보건환경연구원 동물위생시험소(16일)와 농림축산검역본부(17일)에서 진행한 1·2차 진단검사에서 모두 코로나19 양성 반응이 나왔다.

2~3년생의 이 고양이는 한동안 식욕 부진과 활동성 저하 등의 증상을 보였지만 현재는 아무런 증상을 보이지 않는 것으로 전해진다.

고양이는 세종 201번·205번 확진자 동거가족 중 코로나19 음성 판정을 받은 다른 가족과 함께 자택에서 격리 중이다.

시 관계자는 "세계적으로 반려동물이 사람에게 코로나19를 전염시킨 사례는 아직 보고되지 않은 것으로 안다“며 ”코로나19 확진 고양이는 격리기간을 가진 후 정밀검사를 거쳐 격리해제 여부가 결정될 것“이라고 말했다.

한편 시는 최근 진주와 서울 등지에서 반려동물의 코로나19 확진 사례가 나옴에 따라 확진자 발생 시 역학조사 과정에서 반려동물을 기르는지 여부와 의심증상 여부를 함께 살펴보고 있다.

또 확진자가 아니더라도 별도의 검사의뢰가 있을 때는 동물위생시험소를 통해 반려동물이 코로나19 진단검사를 받을 수 있게 한다.

