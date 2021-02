광주상의, 내달 11일 제24대 의원·특별의원 선거 실시

아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주상공회의소는는 내달 11일 제24대 의원 및 특별의원 선거를 실시한다고 18일 밝혔다.

광주상의는 오는 23일 선거일 공고를 시작으로 본격적인 선거일정에 들어가며, 총92명의 의원 중 일반의원 80명, 특별의원 12명을 뽑는다.

선거권 및 피선거권 자격은 2018년부터 지난해까지 부과된 회비를 전액 납부해야 하며, 미납업체는 오는 25일 오후 6시까지 회비를 납부할 경우 선거권 및 피선거권 자격이 부여된다.

의원 및 특별의원 후보 등록기간은 오는 26일부터 내달 2일까지이다.

의원 선출을 위한 선거권 수는 지난해 1, 2기 납부회비 금액에 따라 차등 부여하며, 추가회비 납부 시 선거권을 추가로 확부할 수 있다.

추가회비 납부시한 역시 오는 25일 오후 6시까지다.

미납회비 관련 문의는 광주상의 회원사업본부, 선거 관련 문의는 경영지원본부로 하면 된다.

한편 향후 3년간 광주상의를 이끌어 갈 제24대 회장 선거는 내달 18일에 열릴 예정이며, 이날 부회장 8인, 상근부회장 1인, 상임의원 25인, 감사 2인도 함께 선출하게 된다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr