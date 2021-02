라온피플, 드라마 ‘시지프스’ 제작지원

[아시아경제 유현석 기자] 인공지능(AI) 전문기업 라온피플 라온피플 300120 | 코스닥 증권정보 현재가 28,250 전일대비 100 등락률 -0.35% 거래량 522,224 전일가 28,350 2021.02.18 14:20 장중(20분지연) 관련기사 라온피플, AI 바우처 지원사업 ‘인공지능 솔루션’ 공급기업 선정라온피플, 세계가 주목하는 국내 AI 기업 선정라온피플, 1주당 100원 현금배당 결정…"주주환원 정책 이어갈 것" close 은 드라마 ‘시지프스’의 제작 지원에 나섰다고 18일 밝혔다.

JTBC 수목드라마 ‘시지프스’는 이 세상에 알지 못하는 존재가 정체를 숨기고 살아가고 있다고 믿고 그 존재를 밝히려는 천재 공학자 한태술(조승우)과 그를 위한 구원자 강서해(박신혜)의 여정을 그린 판타지 미스터리 드라마(16부작)다. 극 중 AI 교통 솔루션을 비롯한 최첨단 기술들이 구현될 예정이다.

라온피플 마케팅 관계자는 “첫 방송부터 분당 최고 시청율 8%의 높은 시청률을 기록한 시지프스에는 라온피플의 AI 신호제어 및 교통분석 시스템과 보행자 인식 솔루션이 활용된다"며 "여주인공의 얼굴인식 장면이나 차량인식 시스템 등 첨단 AI 솔루션이 자연스럽게 노출될 예정”이라고 설명했다.

이 관계자는 “드라마 제작지원을 통해 기업홍보뿐만 아니라 AI 기술이 실생활에서 얼마나 편리하게 활용되고 있는지 시청자들에게 알려주고, 관련 기술을 도입하고자 하는 신규 고객기업 유치는 물론 매출 증대와 글로벌 시장 진출이라는 다양한 시너지를 기대하고 있다”며 “JTBC 뿐만 아니라 넷플릭스를 통해 동시간에 방영되는 만큼 라온피플의 AI 솔루션을 전세계에 실시간으로 홍보하는 효과를 볼 수 있을 것”이라고 말했다.

라온피플은 AI 선도기업으로 판교자율주행센터 융합 센서 개발사업, 세종시 스마트시티와 광주광역시 자율 주행을 위한 C-ITS(Intelligent Transport System, 지능형 교통시스템) 시범사업, 안양시 인덕원 사거리에 딥러닝 알고리즘을 탑재한 AI 교통 솔루션을 구축하는 등 미래 교통 인프라를 열어갈 첨단 AI 기술을 선보이고 있다. 최근에는 자율주행 자동차에 AI 머신비전 기술을 응용해 교통 신호 탐지는 물론 주행중 주변 자동차 및 보행자의 흐름과 표지판을 읽고 분석하는 등 다양한 AI 사업을 진행하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr