인천도시공사, 기존주택 매입 임대 확대…올해 1천가구 공급

저소득층과 청년·신혼부부 등 최장 20년 거주

이달 22∼26일 상반기 입주자 모집

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천도시공사(iH공사)는 저소득층과 청년·신혼부부의 주거 생활 안정을 위해 기존주택 매입 임대 공급 물량을 확대키로 하고 오는 22일부터 입주자를 모집한다.

기존주택 매입 임대사업은 iH공사가 역세권 등 교통이 편리한 지역의 다가구·다세대 주택을 매입해 시세의 30%~70% 수준으로 저렴하게 임대하는 주거복지사업이다.

iH공사는 올해 상반기 500가구, 하반기 500가구 등 1000가구의 매입 임대 주택을 신규 공급할 예정이다. 이는 2016년부터 지난해까지 5년간 공급한 매입 임대 주택 1319가구와 비슷한 규모다.

신청 대상은 인천에 사는 무주택 가구 구성원으로 생계·의료급여 수급자, 한부모 가족, 저소득 고령자, 19∼39세 미혼 청년, 인천 소재 대학교 대학생·취업준비생, 신혼부부·예비신혼부부 등이다.

입주 자격이 유지된다면 최장 20년간(청년은 최장 6년) 거주할 수 있다.

일반 매입임대주택 신청 접수는 오는 22일부터 26일까지이며 주민등록지 행정복지센터(옹진군, 강화군 제외)에서 가능하다. 청년·신혼부부 매입임대주택 신청은 오는 22일부터 iH공사에서 상시 접수한다.

입주자 발표는 5월 이후 iH공사 홈페이지를 통해 순차적으로 이뤄질 예정이다. 자세한 내용은 iH공사 홈페이지나 콜센터(1522-0072)로 문의하면 된다.

이승우 iH공사 사장은 "정부의 임대주택 확대 정책에 따라 주거 취약계층에게 도심 내 쾌적한 신축 주택에 입주할 기회를 확대 제공할 것"이라고 밝혔다.

