[아시아경제 이창환 기자] 한국경영자총협회가 차기 부회장 후보에 이동근 현대경제연구원장을 단독 추천했다.

경총 회장단은 17일 오전 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 회의를 열고 이 원장을 차기 상근부회장 후보로 단독 추천하기로 합의했다.

경총은 오는 24일 총회에서 이 원장을 부회장으로 선임할 예정이다.

이 원장은 산업자원부 산업정책국장과 지식경제부 무역투자실장 등을 거쳐 대한상공회의소 상근부회장 등을 역임했다.

이 원장은 손 회장이 대한상의 회장을 맡을 당시 상근부회장으로 재직하기도 했다.

