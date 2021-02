[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ▲감사실장 전현철(겸직 산학협력단 감사) ▲기획조정처 부처장 김명준(겸직 대학혁신사업단 기획운영본부장) ▲교무처 부처장 노금환(겸직 원격교육지원센터장) ▲입학홍보처 부처장 하은경(겸직 한남미디어센터장) ▲중앙도서관장 한상수(겸직 중앙박물관장) ▲캠퍼스혁신파크선도사업단장 원구환 ▲산학협력단 부단장 하성호 ▲LINC+사업단 부단장 유금 ▲교직부장 박양주 ▲대학원 교학부장 유천성 ▲산학협력단 산학협력본부장 김운중(겸직 창업보육센터장)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr