경북도, 수출 청신호 … 1월달 34억 달러로 전년比 24.7% '쑥'

비대면산업 호조 … 무선통신·광학기기 등 7개 품목 상승 이끌어

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 올해 첫 수출이 전년 동기 27억6000 달러 대비 24.7%가 증가한 34억4000 달러(약 3조9000억원)를 기록하면서, 수출회복에 대한 기대감이 높아지고 있다.

17일 경북도에 따르면 코로나19 대유행으로 전세계 교역이 위축된 가운데 올해 1월 국가 수출은 480억 달러로 전년 동기 431억 달러 대비 11.4%의 증가세를 보였다.

경북도의 경우 지난해 11월부터 3개월 연속 두 자릿수 증가율을 보이면서, 올해 1월에는 최고의 성장세를 기록했다.

특히 올해 1월은 비대면산업 호조에 따라 경북도 주력 수출 10대 품목 가운데 무선통신기기부품(4억2000만 달러, 295.1%), 무선전화기(3억3000만 달러, 122.1%), 광학기기(2억5000만 달러, 104.1%), 평판디스플레이(1억5000만 달러, 46.5%) , 자동차부품(1억3000만 달러, 22.7%) 등 7개 품목이 수출실적 상승을 이끌었다.

지역별로 살펴보면 경북 총수출액 34억 달러 중 최대 비중을 차지하고 있는 수출 1위국 중국이 12억6000만 달러(+72.6%)이었다. 그 뒤를 이어 2위 미국 5억5000만 달러(+33.5%), 3위 베트남 2억3000만 달러(+10.0%), 4위 일본 2억1000만 달러(?1.7%), 5위 인도 1억2000만 달러(+11.2%) 순이었다.

경북도는 코로나19가 장기화될 것으로 예상됨에 따라 도내 수출기업을 위해 온라인 해외마케팅을 집중적으로 지원하고 있다.

먼저 3월 동남아 지역을 시작으로 온라인 무역사절단을 연간 16회 운영하고, 작년에는 전면 취소되었던 해외전시회에도 오프라인 상품전시와 온라인 상담이 결합된 융합형으로 총 19회 참가한다. 신북방·남방지역 등을 대상으로 한 화상수출상담회도 8회 정도 개최하는 등 해외 KOTRA 무역관과 연계한 맞춤형 온라인 수출상담 지원도 강화한다.

이철우 도지사는 "코로나19 재확산, 미중 갈등 및 보호무역주의 지속 등이 수출회복을 제약할 가능성이 있으나, 수출성장세를 이어갈 수 있도록 다양한 지원책을 추진하겠다"며 "올해도 수출기업들을 대상으로 74억원의 예산을 투입해 온라인 해외마케팅과 함께 다양한 맞춤형 수출인프라 지원 사업을 펼치겠다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr