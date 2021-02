롯데호텔 상트페테르부르크, 포브스 트래블 가이드 2년 연속 5성 선정

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데호텔은 17일 러시아에서 운영 중인 롯데호텔 상트페테르부르크가 해외로 진출한 토종 호텔 브랜드로서는 최초로 포브스 트래블 가이드 5성 호텔로 2년 연속 선정됐다고 밝혔다.

호텔판 미쉐린 가이드로 불리는 포브스 트래블 가이드는 매년 전세계의 호텔, 레스토랑 및 스파를 평가해 등급을 선정하는 세계 유일의 가이드이다. 세계적으로 적용하고 있는 호텔 등급 시스템의 시초로 알려져 있으며, 평가대상 중 호텔은 5성, 4성 추천 호텔의 3개 등급을 발표하고 있다.

롯데뉴욕팰리스와 롯데호텔모스크바는 4성 호텔, 롯데호텔 서울은 추천 등급 호텔에 각각 선정됐다. 롯데호텔은 국내 호텔 브랜드 중 가장 많은 포브스 트래블 가이드 선정 호텔을 보유하게 됐다.

롯데호텔 관계자는 “위탁 운영 방식으로 적극적인 해외 확장을 꾀하고 있는 가운데 글로벌 플레이어로서 착실히 쌓고 있는 명성에 힘입어 해외로부터의 러브콜이 해마다 늘고 있다”고 밝혔다.

