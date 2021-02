[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 16일 오전 마포인재육성장학재단 사무국에서 열린 서울화력발전소 장학금 기탁식에 참석했다.

이날 서울화력발전소는 마포의 인재양성을 위한 장학금 2000만원을 기탁했다.

유 구청장은 “마포 지역 학생들을 위해 이웃사랑을 실천해 준 서울화력발전소에 감사드리며, 청소년들의 꿈과 희망을 실현하도록 지원하는 데 마포구도 적극 함께하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr