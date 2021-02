'코로나19 재확산 우려' 대구시, 아파트단지 감자탕집서 9명 '확진'

15일 12명 '신규확진' … 16일 0시 기준 누적 확진자 8503명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구에서 도심 아파트 인근 음식점을 연결고리로 한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 연쇄 감염이 우려되고 있다.

16일 대구시에 따르면 이날 0시 기준 대구지역 코로나19 누적 확진자는 전날보다 12명 많은 8503명으로 집계됐다. 거주지별로는 동구 8명, 수성구 3명, 달성군 1명 등이다.

추가 확진자 12명 가운데 9명은 동구 신서동 아파트단지 한가운데 위치한 감자탕집 관련자다. 방역당국은 지난 14일 감염경로 미확인 확진자의 접촉자를 추적하던 중 이 음식점을 중심으로 한 연쇄 감염 사실을 파악했다.

식당 종사자 10명 가운데 8명이 잇달아 감염된 데 이어 n차 감염자도 1명 나왔다. 대구시는 지난달 29일부터 최근 14일까지 이 음식점 방문자에게 코로나19 진단검사를 받도록 안내문자를 발송했다.

나머지 2명은 제주도 확진자의 접촉자, 또다른 1명은 폴란드에서 입국 후 동대구역 선별진료소에서 받은 진단검사 결과 양성판정을 받았다.

