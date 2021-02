화이자 300만명·노바백스 2000만명분 백신 추가 확보… 총 7900만명분

[아시아경제 이춘희 기자] 정부가 원활한 코로나19 백신 수급을 위해 2300만명분의 백신을 추가 확보하는데 성공했다. 이로써 현재 우리 정부가 확보한 백신은 총 7900만명분으로 늘어났다.

질병관리청은 코로나19 백신 2300만명분을 추가 계약했다고 16일 밝혔다. 정부는 화이자 백신 300만명분(600만회분)을 15일 추가 구매 계약하는 한편 당초 3분기였던 공급 시작시기도 다음달 말로 앞당겼다. 이와 함께 계약 논의를 이어 온 노바백스 백신 2000만명분(4000만회분)에 대한 계약도 맺었다.

이로써 우리 정부가 확보한 화이자 백신은 기존에 확보한 1000만명분에 더해 300만명분을 추가 확보하면서 총 1300만명분으로 늘어났다. 도입 일정도 앞당겨 다음달 50만명분을 먼저 들여오고, 2분기 중 300만명분을 공급받는다.

현재 화이자 백신은 식약처에서 품목허가 심사를 진행 중으로 다음달 말 국가 출하 승인이 완료되면 4월부터 예방접종을 시행한다는 계획이다.

이와 함께 질병청은 16일 오전 10시 SK바이오사이언스와 코로나19 노바백스 공급 계약 체결식을 열고 2000만명분 선구매 계약도 체결한다. 노바백스에서는 영상 연결을 통해 미국 본사와의 영상 연결을 통해 제임스 영(James Young) 의장이 참여해 질병청·노바백스·SK바이오사이언스 간 코로나19 백신 생산·공급과 관련한 협력 방안을 논의한다.

특히 노바백스 백신은 SK바이오사이언스가 지난 12일 백신 기술 도입 계약(기술 라이선스인)을 맺어 국내 공장에서 생산한 백신을 정부가 선 구매해 국내에 공급하게 된다.

이에 따르면 노바백스 백신은 기술이전 방식으로 국내에서 코로나19 백신을 생산하는 첫 사례가 될 예정이다. 백신 개발 원천 기술 확보에 기여하는 동시에 안정적인 백신 공급 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대된다.

특히 노바백스 백신은 기존 인플루엔자나 B형간염 등 다수 백신에 적용돼 온 합성항원 방식으로 정부가 기존에 구매한 mRNA·바이러스 전달체 방식과는 다른 플랫폼이다. 합성항원 백신은 항원 단백질을 합성해 면역증강제와 섞어 인체에 투여함으로써 면역 반응을 유도하는 방식이다. 영상 2~8도의 냉장 보관 및 유통이 가능하다.

정은경 질병청장은 "전 세계적으로 백신 공급의 불확실성이 많은 상황에서 국내 생산·공급이 가능한 노바백스 백신 및 화이자 백신 조기 도입을 통해 안정적 수급에 기여할 것"이라며 "지금까지 총 7900만 명분(1억5200만회분) 백신을 확보했으며 앞으로도 조기 공급과 신속한 예방 접종을 위해 노력할 계획"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr