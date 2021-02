중랑구, 착한임대인에 중랑사랑상품권 최대 100만원 지급

3월31일까지 중랑구청 기업지원과로 방문 또는 우편 접수...지난해 146개 점포 혜택 입어...총 2억 원 임대료 인하 효과로 임차인과 임대인 간 상생환경 조성

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 코로나 장기화로 임대료 부담이 늘어남에 따라 침체된 지역경제를 활성화하기 위해 착한 임대인 지원사업을 추진한다.

지원대상은 환산보증금 9억원 이하 점포에 대해 임대료를 인하하는 상생협약을 체결한 임대인으로 임대료 인하 구간에 따라 ▲100만~500만 원 인하 시 30만 원 ▲500만 ~1000만 원 인하 시 50만 원 ▲1000만 원 이상 인하 시 100만 원의 서울사랑상품권을 지급받을 수 있다.

또, 네이버부동산, 부동산114 등 부동산 앱을 통해 착한 임대인 건물에 대한 홍보도 지원한다. 앱 상에서 착한 임대인 건물임을 알 수 있도록 아이콘을 표시, 주민들에게 좋은 이미지를 심어준다.

참여를 원하는 임대인은 3월31일까지 상생협약서, 임대차계약서 사본 등의 구비서류를 갖춰 중랑구청 기업지원과로 방문 또는 우편접수 하면 된다.

아울러 구는 참여 임대인으로부터 임대료 지급 관련 증빙 서류를 제출 받아 임대료 인하 여부를 꼼꼼히 점검한다는 계획이다. 선정된 착한 임대인에게는 4월 중 상품권이 지급될 예정이며, 자세한 내용은 중랑구청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “코로나로 어려운 지역경제를 살릴 수 있도록 착한 임대인 지원사업에 많이 동참해주길 바란다”며 “앞으로도 지역상권 보호를 위해 소상공인과 임대인 간 상생 환경을 조성해나갈 것”이라고 말했다.

한편, 지난해에는 임대인들의 자발적인 임대료 인하로 146개 점포가 혜택을 받는 등 총 2억 원의 임대료 인하 효과를 달성한 바 있다.

구는 임대료 인하에 동참한 임대인에게 건물보수 및 전기안전점검 비용, 방역물품 등을 지원하여 많은 참여를 독려했다.

문의 : 중랑구청 기업지원과

박종일 기자 dream@asiae.co.kr