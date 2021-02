허양임 "남편 고지용, 로맨틱한 사람 아냐"(신박한 정리)

[아시아경제 김봉주 기자] 의사 허양임이 1세대 아이돌 젝스키스 출신인 남편 고지용에 대해 언급했다.

15일 tvN 예능 '신박한 정리'에는 고지용·허양임 부부가 출연했다.

두 사람은 깊은 망설임 끝에 신박한 정리의 문을 두드렸다. 이들은 정리를 의뢰한 계기로 성향 차이를 꼽았다.

평소 깔끔한 성격의 고지용에 비해 허양임은 정리 초보자라는 것이다. 허양임은 "남편은 쓸 수 있는 물건도 너무 과감히 비워서 다시 구매한 경우도 있다"라고 말했다.

방송에서 박나래는 부부에게 "얼마나 연애하고 결혼했느냐"고 물었다. 허양임은 "만 4년 정도 됐다"고 답했다.

박나래는 "정리하다 보면 연애편지, 사진 등이 나온다"고 했다. 윤균상은 "커플 옷이 나온 적도 있다"고 이야기했다.

이에 허양임은 "(남편 고지용이) 그 정도로 로맨틱한 사람은 아니다"라면서 "내가 커플티를 입자고 해도 남편이 싫어한다"고 말했다.

고지용은 "옛날부터 커플티를 싫어했다. 그런 옷을 보고 아름답다는 생각을 해본 적이 없다"고 해명했다.

허양임도 "나도 커플티를 좋아하지는 않는다"고 했다.

박나래는 자신이 직접 경험했던 고지용의 인기를 언급했다. 박나래는 "우리 집이 문구점을 운영했다. 우리 세대에는 스냅 사진이 유행했는데 고지용 오빠의 스냅 사진이 빨리 팔렸다. 당시 인기 많은 멤버들의 스냅 사진이 빨리 품절됐다"고 설명했다.

신애라가 '고지용의 인기를 실감했던 순간이 있느냐'고 묻자 허양임은 "연애하면서 같이 다녀도 누가 와서 아는척한 적이 없다. 평범하게 지냈다. 그래서 결혼 소식이 기사화됐을 때 당황했다"고 말했다.

